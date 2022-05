Feestelijke opening Grote Kerkhof na metamorfose in Deventer binnenstad

Vanaf 14.00 uur is er op het plein van alles te doen voor jong en oud. Op twee podia zijn er muzikale en culturele optredens. Met onder anderen Jan Terlouw jr. & The Nightclub, The Shelbys, stadstroubadour Maarten van Veen, Mr. Jordy en Deventer dichters.

Het Grote Kerkhof is voor 2,8 miljoen onder handen genomen. Na jarenlang discussie is het plein sinds 2019 autovrij, maar een passende inrichting liet nog op zich wachten. Die is de afgelopen maanden uitgevoerd, waarbij op de valreep nog discussie losbarstte over de kap van een aantal bomen. Er voor in de plaats kwam nieuwe boompjes.