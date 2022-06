Fietsen, kijken en genieten bij de Kunst van Hier tot Ginder in Sallandse landschap

Zet de fiets maar vast klaar want dit weekend wordt de fietstocht ‘Kunst van Hier tot Ginder’ uitgezet. De 26 kilometer lange route voert langs kunst, voorstellingen en muziek in het buitengebied van Deventer en Holten-Rijssen en door de dorpen Okkenbroek, Dijkerhoek, Bathmen en Lettele.

Dit jaar zijn er meerdere locaties waar de fiets even in de fietsenstalling moet voor een uitgebreide bezichtiging. Dat zijn het idyllische kerkje in Okkenbroek, molen en tuin ‘De Hegeman’ in Dijkerhoek, loonbedrijf Tuller in Bathmen en het nieuwe melkveebedrijf Heerlijkheid Linde.

Het officiële beginpunt van de route is Okkenbroek, maar bezoekers kunnen op elk willekeurig punt van de route starten. De fietsroute is bewegwijzerd. Daarnaast staat de route in het gratis programmaboekje dat op iedere locatie verkrijgbaar is. Hierin staan ook de voorstellingen en achtergrondinformatie over de kunstenaars en hun werk.

Focus op immaterieel erfgoed

In deze editie ligt de focus op immaterieel erfgoed. Van taal tot recepten en van ambachten tot rituelen. Ook die veranderen door de tijd heen, net als het landschap. Kunstenaars kunnen dat met andere ogen laten ervaren. Zoals professioneel beeldend kunstenaar Wessel Verruit die net als de andere kunstenaars speciaal voor de locaties nieuw werk heeft gemaakt. In de kerk van Okkenbroek toont Verruit een filminstallatie en buiten, voor de deur van de kerk, verwelkomen grote sculpturen de toeschouwer en verleiden ze om naar binnen te gaan.

Marieke de Jong maakt een installatie in de sprookjesachtige tuin De Hegeman in Dijkerhoek en verwijst daarmee door een zichtlijn naar de historische link met de Diekerhoekse Mölle die er naast staat. Leonard van Munster maakte speciaal voor deze editie een werk geïnspireerd op de omgeving door gebruik te maken van de oude silo op het terrein van loonbedrijf Tuller in Bathmen.

Koeien en acrobatiek

Bij de nieuwe biologische stadsboerderij Heerlijkheid Linde in Schalkhaar geeft de mobiele stamboektafel van Lies Kortenhorst een speelse kijk op de registratie van de koe. Op de locaties is muziek van onder anderen Lotte Pen en Jeffrey Kleine Koerkamp, acrobatiek van Fabuloka, muziektheater, poppenspeler Steven Luca en nog veel meer.

Ook is op elke locatie werk te zien van tweedejaars studenten Fine Arts van de AKI ArtEZ Enschede. En als altijd is er het amateurtheater in Okkenbroek zelf. Ga voor het volledige programma naar www.kunstvanhiertotginder.nl. De Kunstfietsroute is op beide dagen van 10.30 tot 17.30 uur te rijden.