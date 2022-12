Fietser (21) zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen in Deventer

MET VIDEOEen 21-jarige fietser uit Deventer is ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen in Deventer. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur, een 52-jarige man uit Den Haag, is aangehouden voor verhoor.

Het ongeluk gebeurde op de kruising Hanzeweg met de Gotlandstraat. De fietser werd afgelopen nacht vol geraakt op de parallelweg. Hij belandde enkele meters verderop op de weg. De fiets is door de klap doormidden gebroken. ,,Omstanders hebben zich in eerste instantie over het slachtoffer bekommerd. Ze hebben jassen over hem heen gelegd om hem warm te houden”, vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff.

Vanwege de ernst van de verwondingen is ook een traumateam opgeroepen. Zij hebben het ambulancepersoneel versterkt onderweg naar het ziekenhuis. Normaal arriveert het team per helikopter maar vanwege de mist was dit niet mogelijk. Om die reden is gebruik gemaakt van een auto om dichterbij de plek van het ongeval te komen.

De vrachtwagen kwam op de andere weghelft tot stilstand. Het ongeluk gebeurde rond 03.20 uur. De vrachtwagenchauffeur liep geen verwondingen op. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. ,,We hebben de chauffeur aangehouden voor verhoor. We verwachten hem daarna weer vrij te laten. De man is getest of hij onder invloed was van alcohol en dat bleek niet het geval te zijn.” De Hanzeweg is in beide richtingen afgesloten geweest.

Volledig scherm Fietser gewond na aanrijding met vrachtwagen op Hanzeweg in Deventer. © Rens Hulman