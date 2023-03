Fietser krijgt geen voorrang en raakt gewond bij aanrijding in Deventer

Gratis schoolont­bijt is in Rivieren­wijk razend populair: ‘Als alle leerlingen gaan meedoen hebben we logistiek probleem’

Bijna honderd kinderen van basisschool Het Kindcentrum in de Deventer Rivierenwijk maakten donderdagochtend gebruik van het eerste gratis schoolontbijt. Burgemeester Ron König schoof voor de gelegenheid aan. De verwachting is dat misschien wel alle leerlingen zich gaan inschrijven. Directeur Alois Hilbers: ,,Dan hebben we een logistiek probleem. Maar dat zien we dan wel weer.”