Finalist Miss Teen Celia (16) wil influencer worden: 'Ik ken ook de keerzijde van social media'

Nog geen jaar geleden is Celia Neuteboom (16) doelwit van online pesterijen. Nu maakt ze volop gebruik van diezelfde social media om de titel Miss Teen Overijssel in de wacht te slepen. "De motivatie is altijd gebleven, het liefst verdien ik er later mijn geld mee."

“Er werden nepaccounts met mijn naam aangemaakt en daar werden rare dingen op gedeeld”, zegt de zestienjarige Celia. Vorig jaar ging ze door een lastige tijd doordat ze online werd gepest. “Nog steeds weten we niet wie erachter zat. Wel is het gestopt toen ik het heb gerapporteerd en ermee naar de politie ben gegaan, de accounts zijn gelukkig inmiddels verwijderd.”

Geld verdienen met social media

Het verleden weerhoudt Celia er niet van om haar droom achterna te gaan. “Ik ben altijd al bezig met social media en deel er veel foto’s. Ik vind het bijzonder hoe mensen daar hun geld mee kunnen verdienen, dat zou ik ook wel willen.”

De catwalk op

Dat ze online actief is, werd opgepikt door de organisatoren van Miss Teen Overijssel. “Ik ontving een berichtje waarin stond dat ik was gescout voor deze verkiezing op basis van mijn online activiteit.” Ze hoeft dan ook niet lang na te denken over haar deelname. “Met meerdere andere deelneemsters ging ik naar de castingdag. Daar mochten we over onszelf vertellen, we moesten op de catwalk lopen, er was een bikinironde en er was een vragenronde in het Engels. Het ging me allemaal goed af.”

Ze schopte het dan ook tot de finale. “Toen ik mijn nummer hoorde was ik verrast, er waren ook zoveel mooie meiden. Nu staan er trainingsdagen op het programma. We bereiden ons voor op de catwalk en op fotoshoots. Ook halen we geld op voor de Linda Foundation, die zet zich in voor gezinnen met kinderen in Nederland die het financieel zwaar hebben.”

Stewardess of influencer

Celia laat zich niet tegenhouden door negativiteit. “Ik heb me lang genoeg rot gevoeld en ik laat mijn eigen grote droom er niet ook nog door verpesten.” Ze zit dan ook vol plannen. “Mijn voorbeelden zijn Monica Geuze en Juultje Tieleman, zij begonnen allebei klein en verdienen nu hun geld als influencer. Ik hoop over een tijdje ook gesponsorde berichten te kunnen maken. Verder start ik met de mbo opleiding Stewardess in Zwolle.”

De finale van de Miss Teen Overijssel verkiezing vindt plaats op 19 maart.

