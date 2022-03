Foodtruck schiet los en eindigt in vangrail A1 Deventer

Russen in deze regio schrikken van aanval op Oekraïne: ‘Ik blijf excuses maken’

Irina Tutert en Elena Bronnikova zijn weliswaar geboren in Rusland, maar wonen inmiddels al een tijd in Oost-Nederland. Ze zijn geschokt door de Russische inval in Oekraïne. ,,Ik blijf excuses maken: sorry dat mijn land zo doet.”

28 februari