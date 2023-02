Forse rookgeur rond voormalig ziekenhuis Deventer na ‘rare brand’: ‘Het is toch geen weer om buiten te zitten’

MET VIDEOOp het terrein van het voormalige St. Jozef ziekenhuis in Deventer is vannacht brand uitgebroken. Niemand raakte gewond, maar de brandweer is urenlang bezig geweest met de bestrijding. Er werd gezocht naar ‘verdachte personen of voertuigen’ en zaterdagochtend vroeg de politie omwonenden om camerabeelden, maar er zijn nog geen concrete aanwijzingen dat de brand is aangestoken.

De brand brak even voor middernacht uit op het terrein in de wijk Keizerslanden waar deels zorg word geleverd door Carinova, en waar deels gesloopt wordt voor nieuwbouw. De brandweer had aanvankelijk grote moeite om de vuurhaard te lokaliseren. Die bleek uiteindelijk in leegstaand deel van het pand dat nog dit jaar gesloopt moet worden en plaatsmaakt voor woningbouw. Het deel waar de brand was, was vroeger het verpleeghuisdeel van St.Jozef.

De brandweer probeert met een hoogwerker de brand te bestrijden

,,Een rare brand’’, noemt brandweerwoordvoerder Diana Inkelaar het. ,,Er is namelijk nooit vuur geweest, alleen maar veel rook.’’ Vanwege die rookontwikkeling was het niet veilig genoeg om naar binnen te gaan om te blussen en werden er meerdere korpsen opgeroepen om te helpen, mocht de brand uitslaand worden.



,,Later lukte het een aantal brandweerlieden toch om naar binnen te gaan en de bron van de rook te vinden. Het idee is dat het in de luchtkanalen is ontstaan en dat het via het plafond is verspreid. Om een uur of vier was de situatie onder controle.’’

Kantoor Carinova dicht

Zaterdagochtend hing er nog een forse rooklucht in de nabije omgeving van het pand. In het pand van Carinova is het kantoorgedeelte op last van de brandweer tijdelijk afgesloten. ,,Er is rook door de gangen getrokken, maar dat heeft niet tot schade geleid’’, zegt Jan Griepink, bestuursvoorzitter van Carinova. Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ook uit bed gebeld.

Het kantoorgedeelte van Carinova was na de brand tijdelijk afgesloten.

In het complex van Carinova verblijven 96 mensen, voornamelijk voor revalidatie of dementie. Volgens Griepink hebben de bewoners geen klachten overgehouden aan de brand. ,,De wind stond de andere kant op. Met ventileren proberen we de rook uit het pand te krijgen en maandag is het kantoorgedeelte weer open.’’

Buurman Erik Kuiper kreeg de gebeurtenissen vannacht allemaal niet mee. In de buurtapp zag hij bij het wakker worden dat geadviseerd werd ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. ,,Ik heb er niks van gemerkt. In de buurtapp was ook geen paniek.’’

Burgernetmelding

Enkele uren na het uitbreken van de brand ging er een Burgernetmelding uit, waarin werd verzocht om uit te kijken naar ‘verdachte personen of voertuigen'. Rond vijf uur in de nacht werd die melding afgesloten. Volgens Inklaar is er inderdaad even rekening gehouden met brandstichting, maar heeft de politie uiteindelijk toch besloten er geen ‘plaats delict’ van te maken.

,,De eerste meldingen van de brand leken vrij ernstig’’, legt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff uit. ,,Ik vermoed dat mijn collega’s zeer voortvarend zijn geweest met de oproep in Burgernet. We willen per slot van rekening eventuele getuigen het liefst zo snel mogelijk spreken. Inmiddels begrijp ik dat het lastig is om een oorzaak van de brand te achterhalen. Op dit moment hebben we geen zicht op verdachten en of er sprake is van brandstichting.’’

Zonder water; wel koffie

Wel werd er zaterdagochtend door de politie bij omwonenden gevraagd naar camerabeelden. Zo ook bij Kuiper, die op dat moment buiten naar werkzaamheden van waterbedrijf Vitens in zijn straat keek. Bij de brand was een waterleiding gesprongen, waardoor Kuiper en andere buurtgenoten tijdelijk zonder water zaten. ,,Ik ben voorbereid op dit soort dingen en heb altijd flessen water klaar staan. Dat is het advies, toch? Daarom heb ik nu gewoon koffie. We overleven het wel.’’

Ook over de geur maakt hij zich geen zorgen. ,,Het is jammer dat het niet regent, maar het is toch geen weer om buiten te zitten.’’

Voor zover bekend waren de panden 's nachts leeg en is er niemand gewond geraakt.

