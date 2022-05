Forse stijging aantal stadionverboden verwacht: ‘Een nieuwe lichting is opgestaan’

Wappies, ganzen en hangjonge­ren, Deventer steekt thermome­ter in stad: ‘Welke spanningen en tegenstel­lin­gen zijn er?’

Coronamaatregelen, hangjeugd, ganzen, voetbalsupporters. Waar mensen samenleven, kan frictie ontstaan. Vaak tussen (groepen) met verschillende belangen. Om te voorkomen dat Deventenaren tegenover elkaar komen te staan, heeft de gemeente in kaart gebracht welke sentimenten er in de stad leven. ,,We zijn verantwoordelijk voor het welzijn van iedereen in de stad.’’

12 mei