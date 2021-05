FOTOSERIE | Het ongekende promotiesprookje van Go Ahead Eagles in 18 foto's

video Selectie GA Eagles bij Van der Valk uitge­zwaaid door honderden supporters: ‘En nu maar duimen’

12 mei De selectie van Go Ahead Eagles is woensdagmiddag tegen half vier uitgezwaaid door naar schatting 400 tot 500 supporters. Dat gebeurde bij de parkeerplaats van hotel Van der Valk op bedrijventerrein A1. Het uitzwaaien verliep door het gedrag van de supporters en een strakke organisatie met stewards van de club en politie probleemloos. Nu vanavond nog: ,,We hebben het niet in eigen hand, maar in Eagles heb ik vertrouwen.”