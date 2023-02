FrieslandCampina wil alle boter gaan maken in Lochem, fabriek in Den Bosch gaat dicht

Lochem wordt de boterhoofdstad van Nederland. In elk geval als het om de productie van FrieslandCampina gaat. De zuivelgigant is van plan om alle boterproductie over ruim twee jaar naar de Gelderse plaats te verhuizen. Dat levert dan 27 banen op. De vestiging in Den Bosch sluit medio 2025 de deuren.

Volgens woordvoerder Jan-Willem ter Avest is deze stap bedoeld om de boterproductie te optimaliseren. ,,Er wordt meer room gebruikt voor andere producten dan voor boter, bijvoorbeeld in restaurants. Daardoor blijft er minder room over om boter van te maken en is er bij ons sprake van overcapaciteit in de boterproductie.’’

Op dit moment wordt er op beide locaties boter geproduceerd. Omdat één fabriek goedkoper is dan twee, heeft het bedrijf ervoor gekozen om de productie te concentreren in Lochem. De verwachting is dat dit in de Gelderse plaats 27 nieuwe banen zal opleveren.

Nieuwe boterinstallatie

Het is niet zo dat er straks een grotere fabriek in Lochem komt te staan, legt Ter Avest uit. ,,Maar we gaan de bestaande fabriek wel efficiënter indelen. Zo komt er een nieuwe, duurzame boterinstallatie die de CO2-uitstoot naar schatting met zo’n 700 ton gaat reduceren. Op termijn zal dit naar verwachting dus ook een voordeel voor het milieu opleveren.’’ De verbouwing van de Lochemse vestiging zal naar verwachting ongeveer twee jaar duren.

In Den Bosch komen er bijna 90 arbeidsplaatsen te vervallen. Ter Avest kan nog niet zeggen of er gedwongen ontslagen zullen vallen, maar het bedrijf zegt wel toe voor alle medewerkers een ‘passende oplossing’ te zoeken. ,,Dat kan zowel binnen als buiten het bedrijf zijn.’’ Het verlies van banen zal deels door natuurlijk verloop worden opgevangen.

FrieslandCampina, bekend van merken als Chocomel, Fristi, Optimel, Friesche Vlag en Mona, biedt wereldwijd werk aan bijna 23.000 mensen, van wie ruim 7500 in Nederland werken. De producten van de zuivelgigant worden in meer dan honderd landen verkocht.

FrieslandCampina zag zich ruim twee jaar geleden vanwege de coronacrisis gedwongen om ongeveer duizend banen te schrappen, vooral in Nederland, België en Duitsland. Daarnaast moesten in de afgelopen jaren verschillende fabrieken hun deuren sluiten, waaronder twee melkpoedertorens in Friesland. Later dit jaar gaat ook een zuivelfabriek in Rotterdam dicht, waardoor 142 mensen hun baan verliezen.

