GA Eagles-aanvaller Finn Stokkers kan chagrijn over reserverol bij topsportende vriendin kwijt: ‘Het is fijn om begrepen te worden’

McDonald's wil open in Deventer binnenstad, maar dat blijkt nog niet eenvoudig: 'Werken er hard aan'

McDonald's moet aan de bak. De fastfoodketen wil Big Mac’s gaan verkopen in de Deventer binnenstad. Maar dat blijkt niet eenvoudig. Het is een project van de lange adem. Zeker omdat het nieuwe restaurant vanwege de prominente locatie aan strenge eisen moet voldoen. ,,We willen graag onze verantwoordelijkheid pakken.’’

