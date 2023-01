GA Eagles-aanvaller Martijn Berden op huurbasis naar VVV-Venlo

Berden speelde in het verleden voor de jeugdopleiding van PSV, stapte in 2016 over naar (Jong) Vitesse en kwam in 2019 naar Go Ahead Eagles. Hij speelde tot dusver 71 wedstrijden voor de club uit Deventer, waarin hij 7 keer scoorde en goed was voor 6 assists. Dit seizoen was hij de pechvogel van de voorbereiding. Hij scoorde in een oefenduel drie keer mét een gebroken elleboog, maar stond vervolgens wel wekenlang langs de kant. Berden werd na zijn rentree maar 79 competitieminuten en 69 bekerminuten ingezet door trainer René Hake.