GA Eagles-aanvaller Stokkers kan chagrijn over reserverol bij topsportende vriendin kwijt

Twee jaar zwoegen en nu is hij er: de Canon van Diepenveen (en wat deed Zwarte Weduwe Florrie Rost van Tonningen daar eigenlijk in de bossen?)

Donderdag staat het officieel online: de Canon van Diepenveen, de geschiedenis van het dorp in een notendop. Saaie kost? Absoluut niet. Het gaat van een Duits commandocentrum in de Tweede Wereldoorlog naar rijke nonnen, van katholieke schuilkerken naar kunstschatten en de beruchte Zwarte Weduwe Florrie Rost van Tonningen komt er mogelijk ook nog in. Zij maakte als fanatiek sporter de bossen rondom Diepenveen onveilig.

18 januari