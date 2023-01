GA Eagles bouwt door verdiende zege op Fortuna verder aan succesreeks, blessure Kuipers

wedstrijdverslagWK-pauze of niet, Go Ahead Eagles weigert de succesreeks die het afgelopen najaar in gang zette, zomaar af te breken. Tegen Fortuna Sittard bleef de ploeg voor de tiende keer op rij ongeslagen in de eredivisie, en belangrijker: er werd ook weer eens gewonnen. Het duel in Limburg was na treffers van Kuipers en Adekanye voor rust feitelijk al gespeeld: 0-2. Smet op de zege was het uitvallen van aanvoerder Kuipers met een elleboogblessure.

Bij GA Eagles drie wijzigingen in de basiself die voor de WK-break zo’n succesvolle reeks neerzetten. Philippe Rommens ontbreekt nog enkele werken met een sleutelbeenbreuk en werd vervangen door Tesfaldet Tekie. Jamal Amofa - ook geblesseerd geweest - begon op de bank. Daardoor mocht Gerrit Nauber centraal achterin opdraven. De zieke Evert Linthorst werd op het middenveld vervangen door Enric Llansana.

Fortuna dicteerde de openingsfase, of mocht dat doen van GA Eagles. De Limburgers zijn dit seizoen vooral afhankelijk van Burak Yilmaz en dat bleek ook weer in dit eerste kwartier. Een vrije trap (in de muur) en een goede, lage voorzet (gemist door Gladon) bleken evenwel niet aan de thuisploeg besteed.

GA Eagles was heel wat effectiever en had de bal bij de eerste de beste mogelijkheid al in het netje liggen. Bas Kuipers mocht de 0-1 maken en hij stond ook wel heel erg vrij, bij de tweede paal, om een aanval van de Deventenaren met een wippertje over keeper Pandur af te ronden.

Het spelbeeld veranderde, waarbij GA Eagles meer en meer het spel dicteerde en Fortuna achteruit moest. Tot hele grote kansen leidde dat nu ook weer niet, al ging de bal maar net naast toen Tekie het van afstand probeerde.

Op slag van rust verdubbelde GA Eagles dan toch - verdiend - de voorsprong. In de omschakeling stuurde Llansana met een bekeken pass Bobby Adekanye weg. Die benutte zijn snelheid ten volle en faalde niet oog in oog met Pandur: 0-2.

Terwijl er bij Fortuna werd ingegrepen, had GA Eagles-trainer Hake weinig reden tot klagen. Zijn elftal legde een prima prestatie op de verregende mat in Sittard en eigenlijk de enige vraag na rust was, of GA Eagles deze keer wel kon omgaan met de weelde van twee doelpunten voorsprong. Eerder dit seizoen lukte dat niet tegen NEC en Vitesse.

Na een dik uur raakte GA Eagles wel Adekanye kwijt, die al eerder naar het been had gegrepen en nu echt niet meer verder kon. Kramp, zo verklaarde de aanvaller later. Fernandes verving hem. Ernstiger leek de blessure van aanvoerder Kuipers, die na een duel flink last had van de elleboog. De ernst van de kwetsuur was niet meteen duidelijk, maar Kuipers moest meteen na de wedstrijd wel voor controle naar het ziekenhuis.

Sprankelend was het toen allang niet meer op het veld. GA Eagles hoefde niet per se meer, Fortuna was simpelweg te zwak nog iets te forceren. Voor de tiende keer op rij bleef GA Eagles ongeslagen in de eredivisie, en daarmee is de onderkant van het linkerrijtje weer serieus in beeld. Alleen NEC zou de Deventenaren dit weekend nog kunnen passeren in de strijd om plek negen, als zij zondag weten te winnen van Ajax.

Fortuna Sittard - GA Eagles 0-2 (0-2). 21. Bas Kuipers 0-1, 44. Bobby Adekanye 0-2. Scheidsrechter: Makkelie. Gele kaart: Cox, Buitink, Yilmaz (Fortuna), Adekanye, Llansana (GA Eagles).

GA Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Idzes, Kuipers (70. Amofa); Llansana, Tekie, Willumsson, Edvardsen (86. Fontan); Adekanye (64. Fernandes), Lidberg (86. Stokkers).

