GA Eagles-fans reageren op spandoek-gate: ‘Uitschelden voor NSB’er en pedofiel gaat te ver’

Thomas Krol, Emma Oosterwe­gel of tóch GA Eagles? Er valt weer wat te kiezen bij Deventer Sportver­kie­zing

De jury van de Deventer Sportverkiezing staat voor een hels karwei om één winnaar uit te roepen voor de categorie Topsportprestatie. Met Thomas Krol, Go Ahead Eagles en Emma Oosterwegel zijn er nog drie giganten in de race, en dat is volgens sportjournalist Maarten Tip (NOS) alleen maar goed nieuws: ,,Er is weer wat te kiezen in de stad.”

10 mei