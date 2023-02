GA Eagles heeft primeur nodig om kwartfinale KNVB-bekertoernooi te bereiken

De KNVB-beker en een wedstrijd tegen ADO Den Haag, het is voor Go Ahead Eagles nog nooit een gelukkige combinatie gebleken. In totaal troffen beide teams elkaar in de historie vier keer in het kader van de beker en in alle vier de gevallen ging de ploeg uit Deventer onderuit. De laatste editie? Die was in het seizoen 1993-1994, toen ADO in Deventer met 2-3 te sterk was. Voor de echte liefhebbers: Emiel van Eijkeren scoorde twee keer voor ADO.