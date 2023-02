GA Eagles kan het tij nog niet keren en gaat ook onderuit tegen RKC

wedstrijdverslagZit Go Ahead Eagles in een (beginnende) dip? Na de verliespartijen tegen AZ en PSV ging het woensdagavond ook mis op bezoek bij RKC Waalwijk (3-1). Het inhaalduel leverde niet bijster veel spektakel op, wel een aantal spectaculaire doelpunten. Zoals die van Jose Fontán, die GA Eagles op slag van rust terug in de wedstrijd leek te brengen. In het laatste kwart sloeg RKC toch toe en daar had de ploeg van René Hake geen antwoord meer op.

Omdat Tesfaldet Tekie dinsdag onverwachts zijn contract inleverde in Deventer, begon trainer Rene Hake zoals hij tegen PSV eindigde: met Jay Idzes als middenvelder. Evert Linthorst kreeg ook een basisplaats toebedeeld in Waalwijk. Dat ging ten koste van Enric Llansana. Op de bank nam eveneens Fredrik Oppegard plaats. De linksback wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van PSV.

Bas Kuipers (elleboog) en Philippe Rommens (sleutelbeen) zijn de langgeblesseerden bij GA Eagles. De club zwaaide dinsdag Justin Bakker (KuPS, Finland) en Martijn Berden (VVV, verhuurd) uit.

De eerste 20 minuten gebeurde er hoegenaamd niks in het Mandemakers Stadion. Of je moet de ballen die Michiel Kramer en Bobby Adekanye de parkeerplaats op schoten meetellen als kansen. Isac Lidberg vond nog een keer het zijnet en daarmee was alles wel gezegd in de openingsfase.

VAR-moment?

Daarna was er binnen twee minuten ineens allerlei opwinding. Eerst schreeuwde heel GA Eagles om een strafschop, toen Sven Nieuwpoort binnen eigen strafschopgebied in de Deventer ogen wel heel wild kwam inlopen op Mats Deijl. Arbiter Bos vond het niks en de VAR ging daarin mee.

Terwijl GA Eagles nog rouwende was, sloeg RKC toe. Mats Seuntjens, de topaankoop van de Waalwijkers deze winter, schoot in de tegenstoot knap binnen: 1-0. Een flinke streep door de rekening van GA Eagles, dat het zelf in de eerste helft vooral moest hebben van vrije trappen als het gevaarlijk wilde worden.

Eerste doelpunt Fontán

Dat lukte notabene in de extra tijd van de eerste helft, en het was notabene Jose Fontán die de gelijkmaker aantekende. Oliver Edvardsen legde een vrije trap achter de RKC-defensie, waar de Spaanse linksback ineens opdook. Met veel gevoel en pure kracht volleerde Fontán de bal achter doelman Vaessen: 1-1. Fontans eerste doelpunt in Deventer dienst.

Edvardsen valt uit

In de tweede helft gebeurde er aanvankelijk weinig. Het uitvallen van Edvardsen na een uur - met naar het zich liet aanzien een hamstringblessure - was het enige nieuwswaardige, en voor GA Eagles was dat geen goed nieuws. Sylla Sow loste hem af. Belangrijker waren de omzettingen die RKC-trainer Oosting deed. De thuisploeg liet eigenlijk amper wat zien, maar na de wissels ging het ineens weer lopen bij de Waalwijkers.

En zo kon het gebeuren dat GA Eagles twintig minuten voor tijd toch weer op achterstand stond. Linthorst gaf Seuntjens aan de rechterkant te veel ruimte om de voorzet te geven, en bij de tweede paal werd de bal door Michiel Kramer achter De Lange gekopt: 2-1.

Verdiend? Niet echt, maar zo werkt het eenmaal in het voetbal. Al had GA Eagles na rust ook weinig kansen meer op een doelpunt. En dan stap je dus ook in Waalwijk met verlies van het veld. Dat was na de fraaie 3-1 van Yassin Oukili - die van afstand doeltreffend uithaalde en alle ruimte kreeg om dat te doen - wel duidelijk.

Oppegard maakte tien minuten voor tijd nog zijn debuut voor GA Eagles, toen was het leed dus al geschied. Waardoor GA Eagles het gat met RKC ziet oplopen tot zes punten in het voordeel van de Waalwijkers. Er komt zachtjes aan druk op de thuisbeurt tegen NEC van komende zondag. Want met slechts 1 punt uit de laatste vier wedstrijden dreigt de ploeg van Hake nu in eerste instantie weer naar onderen te moeten kijken.

RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles 3-1 (1-1). 24. Mats Seuntjens 1-0, 45. Jose Fontán 1-1, 71. Michiel Kramer 2-1, 78. Yassin Oukili 3-1. Scheidsrechter: Bos. Gele kaart: Clement, Lelieveld (RKC), Amofa, Fontán (GA Eagles).

Opstelling GA Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Amofa, Fontan (81. Oppegard); Idzes, Linthorst (81. Fernandes), Edvardsen (62. Sow), Adekanye; Willumsson, Lidberg (81. Stokkers).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.