GA Eagles - RKC Waalwijk vlak voor aftrap tóch afgelast: stadion zat al vol

Er was de afgelopen uren hard gewerkt om het veld op tijd klaar te krijgen, en eerder op de avond had Kamphuis nog groen licht gegeven. Maar volgens algemeen directeur Jan Willem van Dop van GA Eagles, die op tv tekst en uitleg gaf, bleek het toch niet mogelijk: de spelers hebben hierin een zeer belangrijke stem en op basis van de warming-up hadden zij te veel bezwaren om op deze mat te spelen. Na (crisis)overleg met de arbitrage, de KNVB en de leiding van GA Eagles ging er dus een streep door de wedstrijd.

De supporters lieten met gefluit en boe-geroep blijken hoe zij over deze gang van zaken dachten. Wel kwamen de spelers nog even kort het veld op om het publiek te bedanken voor het feit dat zij toch de weg naar het stadion hadden gemaakt. Trainer René Hake van GA Eagles vond dat het duel eigenlijk al wel drie uur eerder afgelast had kunnen worden. ,,Uiteindelijk toch dapper van Kamphuis dat hij naar de spelers heeft geluisterd. Zij staan op het veld en zij vonden het niet verantwoord.’’

Aanvoerder Mats Deijl trok in de warming-up dezelfde conclusies als RKC-aanvoerder Michiel Kramer. ,,Ik was wel verbaasd dat de scheidsrechter het in eerste instantie verantwoord vond. Maar het ging gewoon niet. De bal deed gekke dingen op dit veld. Dan krijg je een wedstrijd van alleen maar lange ballen, dat is geen voetbal.’’