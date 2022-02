GA Eagles schrijft tegen Ajax eerste hoofdstuk van voetbalsprookje: ‘Mooiste avond uit carrière’

Bathmen krijgt definitief een nieuwe sporthal: ‘De ruimte is nu te klein en het is niet veilig’

De kogel is door de kerk: Bathmen krijgt een nieuwe sporthal. De Uutvlog is te verouderd. Lang geleden begon het als een idee in de hoofden van een groep inwoners. En nu heeft het dorp waarschijnlijk in 2025 een spiksplinternieuwe hal met de nodige extra voorzieningen. ,,Maar de precieze plek is nog niet bepaald.’’

