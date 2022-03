GA Eagles strikt ‘oude bekende‘ Rashaan Fernandes als nieuwe aanvaller

Fernandes doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en was de laatste jaren onder meer actief bij FC Twente. Hij speelde ruim dertig jeugdinterlands voor Oranje. De buitenspeler was in de zomer van 2019 al eens op proef bij GA Eagles. Destijds werd hij afgetest.

Dat hogere niveau hoopt Fernandes bij Go Ahead Eagles in de eredivisie te vinden. ,,In de beste competitie van Nederland spelen, dat is wat ik graag wil. Daarnaast lijkt het me fantastisch om in De Adelaarshorst te voetballen. Van de eerdere wedstrijden die ik in Deventer heb gespeeld met Telstar en FC Twente, weet ik dat de supporters de ploeg altijd steunen, ook als het even wat minder gaat.”