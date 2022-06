GA Eagles strikt speler uit hoogste Spaanse divisie: Fontán voor jaar gehuurd

José Fontan komt - net als zijn tweelingbroer Javi - uit de eigen kweek van Celta de Vigo. Hij is een linksbenige centrale verdediger die in seizoen '20/'21 zijn debuut maakte in de hoofdmacht. In twee seizoenen speelde hij 23 competitiewedstrijden in LaLiga. Sinds de komst van een nieuwe trainer, die kiest voor een meer ervaren speler op die positie, zit Fontan echter veel op de bank.