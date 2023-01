GA-Eagles trainer René Hake kijkt uit naar krachtmeting met AZ: ‘Een titelkandidaat’

Nieuwsupdate Les 1 voor een betrouwba­re overheid: leer nou eens fatsoen­lijk communice­ren, zeker over vluchtelin­gen

Gemeenten, provincies en landelijke overheid zitten op de schopstoel. Ze doen niets goed in vele ogen. Dat ga ik niet allemaal onderschrijven, maar wat zeker beter kan, is communicatie. Vooral Wierden kan wel een lesje gebruiken. Hoe moeilijk was het nou om Enternaren en Ypeloërs te vertellen dat er chalets voor vluchtelingen in hun achtertuin komen?

21 januari