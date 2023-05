GA Eagles verliest wedstrijd die het nooit kan winnen, Feyenoord viert landstitel

Het is duidelijk dat Go Ahead Eagles zondag met alle goede bedoelingen naar Rotterdam is gekomen, maar een stunt levert het niet op. Na twintig minuten staat Feyenoord al met 2-0 voor en dan is de boel eigenlijk al beslist. Het eindigt in 3-0, waardoor in Rotterdam het kampioensfeest losbarst.