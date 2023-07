Gaat Deventer bomen voortaan minder snel kappen? ‘Klimaat moet meetellen bij vergunning’

indebuurt.nl Prachtige plaatjes: deze typisch Deventerse tattoos lieten jullie zetten

De ene Deventenaar vindt het mooi, de ander moet er niets van hebben: tatoeages. Een poosje terug vroegen we om jullie tatoeages met als thema Deventer. De skyline van de stad, Go Ahead Eagles op je borst of een andere afbeelding met een link naar de stad. Aan onze oproep werd massaal gehoor gegeven! Onder andere deze typisch Deventerse plaatjes lieten jullie vereeuwigen.