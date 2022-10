Gasten genieten nog even op Deventer stadscamping, die dinsdag op slot gaat: ‘Belachelijk en onzinnig’

Devente­naar Paul de Kuyper kan nu de beste badminton­ners ter wereld leiden

Paul de Kuyper is de nieuwste ambassadeur van Deventer in de internationale topsport. De 38-jarige Deventenaar is door de internationale badmintonfederatie (BWF) gepromoveerd naar het hoogste niveau voor scheidsrechters in het badminton.

20 oktober