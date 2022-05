‘Gebroken’ kassière Wilma opent de speciaal voor haar aangepaste kletskassa in Deventer supermarkt

Tweede seizoen van succesvol­le Deventer serie ‘De Wasstraat’ in aantocht: ‘Het wordt fantas­tisch’

De succesvolle docuserie De Wasstraat, die het verhaal van vijf medewerkers van Martin Kniest in de Deventer Matz Carwash vertelt, krijgt een vervolg. ,,We zijn prachtige verhalen aan het vertellen, van statushouders die bij de carwash in Zutphen betrokken zijn en willen integreren in Nederland. Echt, het wordt fantastisch”, zegt Kniest.

28 april