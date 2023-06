Geen open dag bij Go Ahead Eagles, eerste oefenduel tegen PAOK Saloniki

Blauw Wit’66 tóch naar de derde klasse, maar dat is iets voor later: ‘Nu gaan we eerst feesten!’

Blauw Wit’66 gaat tóch naar de derde klasse. De Holtenaren lagen in de competitie lang op promotiekoers, maar vielen door een mindere periode terug naar de derde plek. Via een omweg hebben ze de promotie weten te pakken: in de finale van de nacompetitie werd zaterdag Juliana’32 verslagen: 4-0.