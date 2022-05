Geen plannen om ‘gevaarlijke oversteek’ op Holterweg in Bathmen aan te pakken: ‘Triest’

Bureau uit Deventer zette onderzoe­ker niet neer als extremist, stelt rechtbank

Onderzoeksbureau Nuance door Training en Advies (NTA) uit Deventer hoeft een rapport over een geradicaliseerde jongere niet te rectificeren. Ze is er volgens de rechtbank onterecht van beschuldigd dat ze in een rapport een medewerker van het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) als gevaarlijke extremist heeft weggezet. Dat oordeelde rechtbank in Zwolle donderdag.

