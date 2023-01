Geen treinen tussen Deventer en Rijssen door aanrijding

Familie Vosman sluit roemrucht café met snackbar in Nieuw Heeten: ‘Het is goed dat de tafel niet kan praten’

Een begrip in Nieuw Heeten is niet meer. De familie Vosman sluit na het café nu ook de snackbar in het dorp. Daarmee komt er een einde aan 40 jaar Café Vosman. Geen opvolging is de grootste reden voor de sluiting. Met pijn in het hart, maar vol anekdotes blikken Irma en Frank Vosman terug op hun tijd in de bruine kroeg.

17 januari