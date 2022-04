‘Gekke’ laadpaal in Deventer is mikpunt van spot, maar is dat wel terecht?

Duizenden extra laadpalen nodig in Deventer: ‘Binnenstad is aandachts­punt’

Een plekje vinden om je elektrische auto op te laden? Dat moet in Deventer gemakkelijker worden. In 2035 zijn er 3.400 laadplekken nodig, blijkt uit gemeentelijk onderzoek. Nu zijn het er nog een kleine 300, maar dat aantal zal de komende jaren stijgen. In de Centrumgarage zetten ze alvast het beste beentje voor. ,,We gaan weer verdubbelen.’’

11:25