Fietsendie­ven actiever dan ooit in Deventer (maar verwacht geen extra ‘blauw’ rond fietsen­stal­lin­gen)

Het aantal gestolen (brom)fietsen in Deventer is in 2022 bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Dat er 772 fietsen gestolen werden, betekent niet dat het Deventer politiekorps nu massaal op fietsendievenjacht gaat. ,,Er ligt zo veel ander werk voor de politie. We roepen mensen vooral op om hun fiets goed te beveiligen’’, zegt burgemeester Ron König.