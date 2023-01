Gemeente verrast door groot tentfeest zonder vergunning op verkeerskruising op de Boskamp

TamTam was op Mars en keert weer terug op aarde

TAMTAM gaat de wereld over. Telkens krijgen gevonden voorwerpen hoofdrollen in hun internationale voorstellingen. Op 4, 5 en 6 januari lanceert ‘TAMTAM’ vanaf thuisstad Deventer een nieuwe show: Memories Of The Future. Een live gespeelde animatie-video waarin de mensheid naar Mars gaat en terugkeert. Een apocalyptische vertelling, waar wonderwel om te lachen valt.

