Gemeentelijke vrijwilligersprijzen voor Deventer organisaties

Er waren drie categorieën prijzen, waar Deventenaren eind 2021 organisaties voor konden aandragen. Zo konden kandidaten worden voorgedragen voor de categorie ‘uitblinker 2021’, voor organisaties die opvielen door initiatieven tijdens coronatijd. Ook was er een prijs voor ‘bestuurlijke vernieuwing’ voor organisaties die jongeren in hun bestuur weten aan te trekken. Ten slotte was er de categorie ‘#watjijdoet’ voor partijen die de #watjijdoet-campagne het meest succesvol hebben ingezet om hun vrijwilligers te waarderen.

Uit alle voorgedragen organisaties werden er drie per categorie genomineerd, waarna een jury de winnaars koos. ,,Alle genomineerde organisaties zijn van wezenlijk belang geweest, vooral in coronatijd”, aldus wethouder De Geest. ,,Het is heel knap dat zij contact hebben kunnen houden met hun vrijwilligers en hun doelgroepen.”

Jong bestuur

Genomineerde organisaties in de categorie ‘uitblinker 2021’ waren: Stichting Vangnet (winnaar), Zelfregiecentrum en Soos de Kuiperij. Genomineerde organisaties in de categorie ‘#watjijdoet’ waren Reshare Store Leger des Heils (winnaar), Het Goed en Mimik. In de categorie ‘Bestuurlijke verjonging’ was Plaatselijk Belang Lettele Linde en Oude Molen de enige genomineerde. Die organisatie had dan wel meteen een mooi voorbeeld, want meer dan 50 procent van het bestuur is jonger dan 40 jaar.

,,Vrijwilligers zijn ongelooflijk belangrijk voor Deventer”, aldus directeur Rob de Jong van Deventer Doet. ,,Daarom is het ook zo belangrijk om deze bijzondere groep mensen, en de organisaties erom heen, een duidelijke blijk van waardering te geven.”

Normaal gesproken worden vrijwilligersorganisaties elk jaar op de derde donderdag in november, de Dag van de Waardering, in het zonnetje gezet door de gemeente, in samenwerking met Deventer Doet. Door corona is dit uitgesteld naar 19 mei.”