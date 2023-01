Gemeenten gaan door gebrek aan geld en medewerkers op ravijn af

Hoe Deventer afvalinza­me­ling verandert in puinhoop: ‘Het is hier elke dag een bende’

Auto’s die in alle vroegte komen aanrijden, afval uitladen en op het Broederenplein dumpen. Steeds meer huishoudelijk afval, dat mensen in de (gratis) papiercontainer stoppen om kosten te besparen. Als aanwonende ziet Ab Kranenbarg dagelijks deze praktijken bij de ondergrondse containers. „Het is een puinhoop. Geen visitekaartje voor de stad, dit kan niet de bedoeling zijn.”

