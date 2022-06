Geparkeerde auto beschoten in Deventer: buurtbewoners linken knallen niet aan beschieting

Opvang voor gevluchte Eritreeërs in Deventer luidt noodklok: ‘Als dit wegvalt, ontstaan er problemen’

De opvang in Deventer van jongeren uit Eritrea, die gevlucht zijn voor de oorlog en dictatuur in hun vaderland, staat onder druk. De toekomst van de ruimte die wordt gehuurd voor inloop en activiteiten in de Bierstraat in Voorstad, is onduidelijk. ,,Als deze plek zou verdwijnen, is dat slecht voor deze mensen én Deventer. We voorkomen nu juist overlast en andere problemen.”

11 juni