Dit piepjonge stel gaat Bathmens bekendste feestzaal runnen: nieuwe naam, ander logo en ‘gouden’ schelpen

Ze mogen dan piepjong zijn, het weerhoudt Berry Schut (28) en Maureen Hengeveld (23) niet van hun droom. Deze week opent het stel ‘Beleef het bij Boode’ in Bathmen. ,,Op de oude voet verder zit er niet in. We hebben het ‘eigen’ gemaakt.’’