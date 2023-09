Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Deventer vandaag

Nieuw door Deventer en Salland: toertocht over onverharde wegen

Nieuw in de regio rond Deventer: de Sallandia gravelrit. Een toertocht voor wielrenners, maar dan alleen maar over gravel- en zandwegen in Salland. Dit type tochten, over onverharde wegen in plaats van asfalt (naar voorbeeld van de Italiaanse Strade Bianche), wordt steeds populairder en neemt in Nederland in aantal toe.