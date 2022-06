Geschepte motorrijder schuift tussen twee auto’s door in Deventer, slechts schaafwonden

Deventer steeds grotere toeristen­mag­neet: ‘We hadden gewoon te weinig hotels’

Een bezoekje aan Deventer is steeds populairder. In 2021 zijn ruim 230.000 overnachtingen geboekt. Dat zijn er 50.000 meer dan in het precoronajaar 2019. Een record voor de gemeente. Het groeiende aantal toeristen lijkt voorlopig niet te stoppen. ,,Maar we willen niet doorschieten.’’

7 juni