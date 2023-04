Geveltuin aanleggen in Deventer: dit moet je weten

indebuurt.nl Burgerwees­huis drukte vroeger zelf de concertpos­ters: zo zag dat eruit

Als je zin hebt om een concert in Deventer te bezoeken, dan kom je al snel uit bij poppodium Burgerweeshuis. Al meer dan dertig jaar is dit the place to be als je in de stad wilt genieten van livemuziek. Tegenwoordig zie je de hele concertagenda online, maar vroeger ging dat anders. Toen drukte het poppodium de concertposters en affiches zelf in de interne zeefdrukkerij.