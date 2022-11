Gewapende overvaller (37) heldhaftige bakker Latife in Deventer krijgt flink hogere straf

Zeldzame prent uit Rampjaar 1672 nu te zien in Deventer Museum De Waag

In Museum De Waag is tot en met 27 november een zeer zeldzame prent van het stadsprofiel van Deventer te zien. De prent uit het Rampjaar 1672 is gemaakt door de Fransman Claude Jollain en is dankzij een particuliere bruikleengever voor het eerst in het museum te zien.

8 november