Gezin uit Enschede na verkeersruzie op A1 bij Deventer beschoten: één gewonde, twee arrestaties

VideoENSCHEDE/DEVENTER - Een 45-jarige man uit Enschede is zaterdagavond na een verkeersruzie beschoten naast de A1 in de buurt van Deventer auto. De man reed op de weg met een vrouw en twee kinderen. De politie heeft later twee mensen opgepakt in Enschede. De 45-jarige Enschedeër raakte bij de beschieting gewond.

De politie bevestigt dat het om een gezin uit Enschede gaat dat op de snelweg is beschoten. De 45-jarige man, vrouw en hun twee kinderen reden op de A1 in de buurt van parkeerplaats de Boermark (dichtbij Bathmen en Holten) toen er een verkeersconflict ontstond met de bestuurder van een andere personenauto.

Beschoten vanuit auto

Beide bestuurders parkeerden hun auto daarop op de vluchtstrook van de weg. De 45-jarige Enschedeër wilde met de andere bestuurder in gesprek. Maar toen hij richting de andere auto liep, werd hij door de bestuurder vanuit de auto beschoten. Daarna reed de auto met hoge snelheid weg in de richting van Enschede.

De 45-jarige Enschedeër raakte gewond en is weer in zijn auto gaan zitten en doorgereden. Op de parkeerplaats Boermarkt, nabij Bathmen en Holten, heeft hij zijn auto weer gestopt en is de politie ingeschakeld.

Een gezin is vanavond tijdens een rit op de A1 beschoten vanuit een rijdende auto.De politie is nog bezig met onderzoek.

Mannen gearresteerd in Enschede

De auto waaruit het gezin is beschoten is kort daarna door de politie in Enschede aangetroffen. Twee inzittenden zijn door de politie uit de auto gehaald en aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Rotterdam en een 20-jarige vrouw uit Spijkenisse. Hun auto is voor nader onderzoek in beslag genomen. Het wapen waarmee vermoedelijk is geschoten is niet aangetroffen.

Slachtofferhulp

De gewonde Enschedeër is door ambulancepersoneel behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De man heeft aangifte gedaan. Het hele gezin is slachtofferhulp geboden. De kinderen hebben voor de schrik een traumabeertje gekregen.

De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het verkeersconflict en de toedracht ervan. Dat onderzoek wordt vandaag vervolgd. Het vuurwapen waarmee is geschoten is nog niet gevonden. De A1 wordt daarvoor niet afgesloten, zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. ,,Het wapen kan overal verstopt zijn, het zoekgebied is groot. Dan moet je een keuze maken, het verkeer op de A1 belemmeren of niet. We hebben voor het laatste gekozen.’’

De in Enschede in beslag genomen auto waar vanuit is geschoten na een verkeersruzie op de A1 bij Deventer. Twee mannen zijn opgepakt,