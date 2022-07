Gif voor bestrijding jeukrups in Deventer verleden tijd? ‘Het is gewoon niet goed’

De ‘jeukrups’ is een jaarlijks terugkerende ergernis. ’s Zomers onder eiken door wandelen of fietsen, is lang niet altijd een pretjes. Wanneer de haartjes van de eikenprocessierups de huid raken, krijgen mensen last van jeuk, bultjes of soms oogklachten. Het beestje wordt volop bestreden, zo ook in Deventer.