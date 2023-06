Gifgroen pak voor rol van slechterik: jarig Deventer koor en orkest stappen uit comfortzone met ultrakorte opera

Gedenkwaar­dig seizoen GA Eagles in boekvorm: ‘Niet te geloven wat ze hebben gemaakt’

De kampioenschappen van Feyenoord worden steevast vastgelegd in boeken. Europese successen van Nederlandse voetbalclubs net zo. En nu ook het afgelopen seizoen van Go Ahead Eagles. Auteur Robert Heukels vertelt over het hoe en waarom van In Deventer zingen we zo!.