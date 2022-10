Gigantische knal verstoort nachtrust in Deventer, politie onderzoekt autobrand

Leven van Eileen (31) uit Deventer lijkt te verbeteren na behande­ling in Amerika: ‘Ik merk al verschil’

Hoofdpijn die zo erg is dat feestjes of etentjes amper vol te houden zijn. De 31-jarige Eileen uit Deventer heeft er al 16 jaar last van. Een peperdure behandeling in Amerika kan haar helpen. Ze startte daarom een crowdfunding. Met succes: De Deventerse is nu voor een twee weken durende behandeling in Amerika. „Als het zo blijft als nu, moet ik echt nieuwe hobby’s gaan zoeken. Ik heb zoveel energie over.”

26 september