Go Ahead Eagles gaat in besloten oefenwedstrijd onderuit tegen O23 van Schalke 04

Het is voornamelijk een wedstrijd om eens wat andere jongens aan het werk te zien. Neem bijvoorbeeld de Spanjaard Darío Serra, in de winterstop op huurbasis overgekomen van Valencia. Hij staat aan de aftrap. Spelers als Erwin Mulder, Jahnoah Markelo en de van een blessure teruggekeerde Enric Llansana beginnen ook, net als talent Pim Saathof.

Kansen voor GA Eagles

De kansen zijn in de eerste helft schaars, de grootste zijn voor Go Ahead Eagles. Eerst duikt Sylla Sow alleen op voor de keeper, maar door een duw in zijn rug scoort hij niet. Kort daarna komt Rashaan Fernandes tot een goede mogelijkheid na een prima pass van Pim Saathof, maar ook die kans levert geen treffer op.

Na rust vallen de doelpunten ineens als rijpe appelen. De openingstreffer komt op naam van Moritz Flotho, die de beloften van Schalke 04 op voorsprong brengt. Het antwoord laat niet lang op zich wachten. Enkele minuten later krijgt Go Ahead Eagles een vrije trap op een gevaarlijke plek en dat buitenkansje wordt door Markelo keurig afgerond.

Toch nog nederlaag

Het lijkt de voorbode voor een doelpuntrijke tweede helft, maar niets is minder waar. Keeper Erwin Mulder moet nog aan de bak als de Duitse opponent door een afstandsschot gevaarlijk wordt, invaller Robbin Weijenberg is namens Go Ahead Eagles nog dreigend, maar dat is het wel. Het lijkt dan ook uit te draaien op een gelijkspel, maar in de slotfase gaan de Duitsers alsnog met de zege aan de haal.