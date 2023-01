Go Ahead Eagles moet ADO in Den Haag kloppen voor plek in kwartfinale beker

Voor een plek bij de laatste acht van het KNVB-bekertoernooi moet Go Ahead Eagles afrekenen met ADO Den Haag. Op 7, 8 of 9 februari treft de Deventer eredivisionist de eerstedivisionist in Den Haag. Dat is de uitkomst van de loting van zaterdagavond.

Go Ahead Eagles bereikte de laatste zestien door eerst Helmond Sport in de Adelaarshorst met 3-1 te verslaan en vervolgens afgelopen donderdag in Almelo Heracles te kloppen: 0-1. De finale van het bekertoernooi is op 30 april in de Rotterdamse Kuip.