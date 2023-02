Go Ahead Eagles pikt jongen van de regio transfervrij op

Noem Everink gerust een jongen van de regio, want hij werd geboren in Diepenveen en speelde daar ook voor DSC. In 2012 maakte hij de overstap naar de academie van FC Twente en Heracles Almelo, om in 2021 zijn debuut te maken in de eredivisie voor FC Twente. Dit seizoen kwam hij drie keer in actie voor de Tukkers, onder andere in het duel met Go Ahead Eagles (1-1). In die wedstrijd deed hij een half uur mee.