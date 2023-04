Go Ahead Eagles praat supporters bij: nieuwe hoofdsponsor op komst

Hoge pauselijke onderschei­ding voor Hein Klunder in Joppe

Hein Klunder (83) uit Gorssel heeft de hoge pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. Hij kreeg de medaille, die mondjesmaat door de paus wordt toegekend, opgespeld tijdens de zondagsdienst in de kerk in Joppe. ,,Ongelofelijk! Maar dankbaar en ook trots’’, reageert Klunder die nietsvermoedend in de kerk zat.