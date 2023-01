Go Ahead Eagles schuift op naar de Europese top-vier

LIVE | GA Eagles benut eerste de beste kans en leidt in Sittard

Na bijna twee maanden ‘pauze’ vanwege het WK voetbal in Qatar, mogen de spelers van Go Ahead Eagles zaterdagavond weer de schoenen onderbinden voor een heuse eredivisiewedstrijd. De competitie gaat verder in Sittard, waar het grillige Fortuna de gastheer is. Bij GA Eagles ontbreekt spelbepaler Philippe Rommens. Ook Evert Linthorst speelt niet. Jamal Amofa begint op de bank, Gerrit Nauber vervangt hem centraal achterin. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

20:29