Gouden tips voor gezond én goedkoop eten zijn in Twello te vinden: ‘Eten is nodig om te overleven’

Go Ahead Eagles krijgt eindelijk eigen museum en daar mag één topstuk niet ontbreken: ‘Denk dat geen andere club dit heeft’

In stadion De Adelaarshorst huist eind volgend jaar - als het goed is - een Go Ahead Eagles-museum. Een langgekoesterde wens van Stichting Niet te Kraken komt daarmee uit. De clubarchivarissen mogen de topstukken van de club gaan uitstallen in een nieuw te bouwen tribune. ,,Over de inrichting moeten we nog gaan nadenken.’’

19 oktober